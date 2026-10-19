ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

21-летняя модель дебютировала на показе Victoria’s Secret после победы в первом в истории открытом кастинге бренда

Победа в открытом отборе принесла начинающей модели престижный контракт и возможность дебютировать на одном из самых громких модных показов года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Соланж Омон

Соланж Омон / © Associated Press

18 октября в Лос-Анджелесе состоялся показ нижнего белья бренда Victoria’s Secret Fashion Show 2026, в котором впервые приняла участие 21-летняя Соланж Омон — начинающая модель из Камеруна.

Девушка дебютировала на подиуме бренда, став победительницей общенационального кастинга. Соланж приняла участие в отборе вместе с тысячами других претенденток, весь процесс снимали для документального сериала бренда Angels Among Us, который с сентября выходит на YouTube. В нескольких эпизодах зрители смогли заглянуть за кулисы кастинга и подготовки моделей. Впервые зрители знакомятся с Омон в Чикаго, где её жизнерадостность сразу привлекла всеобщее внимание и помогла ей попасть в десятку финалисток.

Девушка сейчас живёт, работает и учится в штате Мэн в США. После того как она вошла в десятку лучших моделей, она вместе с другими участницами отправилась в Нью-Йорк, где их ждали тренировки по дефиле, фотосессии, примерки и другие испытания.

Постепенно участницы выбывали из конкурса, пока не осталась финальная тройка: Омон, Андреина Мартинес и Татьяна Тинсли.

Соланж Омон / © Getty Images

Соланж Омон / © Getty Images

Победа в проекте принесла Омон эксклюзивный модельный контракт с агентством IMG Models и дала ей возможность выйти на подиум вместе с самыми известными моделями. Во время показа Соланж продемонстрировала невероятный чёрно-белый образ в стиле нижнего белья, который сочетался с золотыми крыльями и нежной развевающейся накидкой.

Соланж Омон / © Associated Press

Соланж Омон / © Associated Press

Напомним, что недавно свой дебют в мире моды также совершила 22-летняя нигерийка Рэйчел Оджуроми, которая вышла на подиум во время показа бренда Chanel в Париже.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie