21-летняя модель дебютировала на показе Victoria’s Secret после победы в первом в истории открытом кастинге бренда

Соланж Омон / © Associated Press

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18 октября в Лос-Анджелесе состоялся показ нижнего белья бренда Victoria’s Secret Fashion Show 2026, в котором впервые приняла участие 21-летняя Соланж Омон — начинающая модель из Камеруна.

Девушка дебютировала на подиуме бренда, став победительницей общенационального кастинга. Соланж приняла участие в отборе вместе с тысячами других претенденток, весь процесс снимали для документального сериала бренда Angels Among Us, который с сентября выходит на YouTube. В нескольких эпизодах зрители смогли заглянуть за кулисы кастинга и подготовки моделей. Впервые зрители знакомятся с Омон в Чикаго, где её жизнерадостность сразу привлекла всеобщее внимание и помогла ей попасть в десятку финалисток.

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Девушка сейчас живёт, работает и учится в штате Мэн в США. После того как она вошла в десятку лучших моделей, она вместе с другими участницами отправилась в Нью-Йорк, где их ждали тренировки по дефиле, фотосессии, примерки и другие испытания.

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Постепенно участницы выбывали из конкурса, пока не осталась финальная тройка: Омон, Андреина Мартинес и Татьяна Тинсли.

Соланж Омон / © Getty Images

Победа в проекте принесла Омон эксклюзивный модельный контракт с агентством IMG Models и дала ей возможность выйти на подиум вместе с самыми известными моделями. Во время показа Соланж продемонстрировала невероятный чёрно-белый образ в стиле нижнего белья, который сочетался с золотыми крыльями и нежной развевающейся накидкой.

Соланж Омон / © Associated Press

Напомним, что недавно свой дебют в мире моды также совершила 22-летняя нигерийка Рэйчел Оджуроми, которая вышла на подиум во время показа бренда Chanel в Париже.

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