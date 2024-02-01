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22 года в браке: Джулия Робертс поздравила мужа с днем рождения и показала их совместное фото

22 года в браке: Джулия Робертс поздравила мужа с днем рождения и показала их совместное фото

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Актриса опубликовала нежное фото с супругом.

56-летняя американская актриса и обладательница премии "Оскар" – Джулия Робертс – редко показывает в своем Instagram членов семьи. Но ради 54-летия мужа Дэниела Модера сделала исключение.

Она показала их совместную фотографию, на которой они с любовью смотрят друг на друга. "С днем рождения этого замечательного мужчину, который освещает наш мир", - подписала Джулия снимок.

Робертс и Модер поженились 4 июля 2002 года, пара воспитывает трех детей: 19-летних двойняшек Хэзел и Финнеаса, а также 16-летнего Генри.

Напомним, ранее Джулия Робертс показывала редкое фото своих детей-близнецов – сделала она это тоже в честь их дня рождения, им исполнилось 19 лет.

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