22-летний манекенщик из Польши отправился волонтерить в Украину

Манекенщик из Польши, прославившийся благодаря участию в телешоу "Топ-модель", отправился в Украину оказывать гуманитарную помощь.

22-летний Николай Кравецкий поделился на своей странице в Instagram кадрами в военной форме, а также сообщил, что ставит модельную карьеру на паузу.

"Сообщаю о приостановке карьеры модели в связи с моральным обязательством оказывать гуманитарную помощь. Во всяком случае, для меня важнейшая ценность - человеческая жизнь. Я помогу Украине и ее жителям", - написал Кравецкий.

Также Николай регулярно делится кадрами с разрушенных российскими войсками украинских городов.

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