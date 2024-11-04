23 года со дня премьеры "Гарри Поттера": как выглядели главные актеры и Джоан Роулинг в важный день

Самая любимая кинофраншиза всех времен начала свой путь в этот день в Лондоне.

Первый фильм франшизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, экранизации одноименного романа писательницы Джоан Роулинг, вышел в прокат в 2001 году. Мировая премьера фильма состоялась ровно 23 года тому назад 4 ноября на Лестер-сквере в лондонском кинотеатре "Одеон", который по этому случаю оформили в виде школы Хогвартс.

Мероприятие тогда посетили три главные звезды франшизы: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. На тот момент эти дети были еще никому неизвестны, но после выхода фильма стали звезами.

Перед премьерой первой части им было по 11-13 лет. Как выглядели молодые актеры вы можете посмотреть ниже на фото. Тогда они еще не подозревали, какое будущее их ждет.

Премьера "Гарри Поттера" в 2001 году / Фото: Associated Press

Премьера "Гарри Поттера" в 2001 году / Фото: Associated Press

Премьера "Гарри Поттера" в 2001 году / Фото: Associated Press

Также премьеру посетила "мама" Гарри Поттера - писательница Джоан Роулинг. Она пришла тогда на премьеру с Нилом Мюрреем, с которым была тогда в отношениях. Вскоре после премьеры фильма они поженились - свадьба состоялась 26 декабря 2001 года.

Премьера "Гарри Поттера" в 2001 году / Фото: Associated Press

Читайте также: