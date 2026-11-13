23-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс надела мамин винтажный топ, которому уже 30 лет

Кэрис Дуглас / © Getty Images

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Дочь голливудских актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, 23-летняя Кэрис Дуглас, продемонстрировала эффектный винтажный образ из гардероба своей знаменитой матери.

Девушка посетила вечеринку Gucci и Moda Operandi, посвященную запуску Guccicore, в Нью-Йорке. Для выхода она позаимствовала у матери черный топ Gucci с длинными рукавами и глубоким декольте, который Кэтрин впервые надела еще 30 лет назад. Дизайн модели с кружевной отделкой и одной застежкой спереди создал Том Форд в 1990-х годах.

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Кэрис Дуглас / © Getty Images

Кэрис сочетала винтажную вещь с черной мини-юбкой из кружева, колготками и сумкой Gucci. Волосы она оставила распущенными, уложив их мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на губах.

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Интересно, что Кэтрин Зета-Джонс впервые появилась в этом же топе в 1996 году на премьере фильма «Долгий поцелуй на ночь» в Лос-Анджелесе. Тогда актриса сочетала его с черным топом-бандо, кружевными брюками в тон, золотым крестом на цепочке и босоножками.

Кэтрин Зета-Джонс в 1996-м / © Getty Images

Отметим, Кэрис — младшая дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа. У пары также есть 26-летний сын Дилан. Девушка интересуется актерским мастерством и модой: она окончила Брауновский университет в 2025 году, а также уже пробует себя в кино и театре.

Ранее, напомним, дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа поразила своим элегантным образом на благотворительном вечере.

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