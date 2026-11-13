ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
104
Время на прочтение
2 мин

23-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс надела мамин винтажный топ, которому уже 30 лет

Девушка посетила вечеринку Gucci.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кэрис Дуглас

Кэрис Дуглас / © Getty Images

Дочь голливудских актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, 23-летняя Кэрис Дуглас, продемонстрировала эффектный винтажный образ из гардероба своей знаменитой матери.

Девушка посетила вечеринку Gucci и Moda Operandi, посвященную запуску Guccicore, в Нью-Йорке. Для выхода она позаимствовала у матери черный топ Gucci с длинными рукавами и глубоким декольте, который Кэтрин впервые надела еще 30 лет назад. Дизайн модели с кружевной отделкой и одной застежкой спереди создал Том Форд в 1990-х годах.

Кэрис Дуглас / © Getty Images

Кэрис Дуглас / © Getty Images

Кэрис сочетала винтажную вещь с черной мини-юбкой из кружева, колготками и сумкой Gucci. Волосы она оставила распущенными, уложив их мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на губах.

Интересно, что Кэтрин Зета-Джонс впервые появилась в этом же топе в 1996 году на премьере фильма «Долгий поцелуй на ночь» в Лос-Анджелесе. Тогда актриса сочетала его с черным топом-бандо, кружевными брюками в тон, золотым крестом на цепочке и босоножками.

Кэтрин Зета-Джонс в 1996-м / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс в 1996-м / © Getty Images

Отметим, Кэрис — младшая дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа. У пары также есть 26-летний сын Дилан. Девушка интересуется актерским мастерством и модой: она окончила Брауновский университет в 2025 году, а также уже пробует себя в кино и театре.

Ранее, напомним, дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа поразила своим элегантным образом на благотворительном вечере.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie