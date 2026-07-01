25-летняя актриса Лекси Майнтри надела в Лондоне платье Риз Уизерспун

Лекси Майнтри / © Getty Images

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После масштабного промо-тура по США актриса Лекси Майнтри отправилась в Лондон, чтобы прорекламировать сериал «Элль», в котором она снялась. Проект стал приквелом к фильму 2001 года «Блондинка в законе», где в своё время снялась Риз Уизерспун.

На красную дорожку Лекси вышла в изысканном розовом платье от бренда Stella McCartney, которое имело привлекательное интересное декольте и подчеркивало фигуру. Кроме того, у наряда был шлейф, а актриса дополнила образ высокой причёской и гламурными украшениями с камнями.

Лекси Майнтри / © Getty Images

Это платье особенное, ведь именно его актриса Риз Уизерспун, которая является продюсером проекта, носила на Met Gala в 2014 году. Вероятно, именно это платье она одолжила девушке для выхода в свет в Лондоне.

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Риз Уизерспун на Met Gala 2014 / © Getty Images

Ранее Лекси также носила платье Риз. Дело в том, что на ней было розовое платье от бренда Marc Jacobs. Наряд является винтажным, и именно это платье носила Риз Уизерспун в 2001 году, когда пришла на премьеру фильма «Блондинка в законе», которая состоялась в Калифорнии.

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