26 лет вместе: Синди Кроуфорд показала архивное фото с мужем

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором она запечатлена со своим мужем – бизнесменом Рэнди Гербером. Таким образом она поздравила своего 62-летнего супруга с 26-летием совместной жизни.

Когда было сделано фото, модель не рассказала. Наверно, это был чей-то день рождения, ведь пара позирует с тортом.

"Вы понимаете, что женаты уже давно, когда фотографии ваших ранних лет выглядят так, будто они из капсулы времени! С 26-летием, Рэнди! Я так горжусь нами и всем, что мы прошли вместе. Я люблю нашу жизнь и то, что мой лучший друг рядом со мной. Дальше — больше: больше смеха, больше танцев, больше любви!" – написала Синди под фото.

Гербер и Кроуфорд поженились в мае 1998 года, они воспитывают двух детей: сына Пресли и дочь Кайю, которые также пошли по маминым стопам и стали моделями.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала свою первую обложку в Vogue. Попасть на обложку этого легендарного глянца мечтают все модели, и она смогла это сделать в 1987 году, в возрасте 21 года.

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