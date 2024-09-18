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30 лет назад: супермодель Клаудия Шиффер показала фото с примерки перед показом Chanel

30 лет назад: супермодель Клаудия Шиффер показала фото с примерки перед показом Chanel

Клаудия Шиффер / Фото: Getty Images

Немка любит публиковать в Сети архивные снимки.

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – часто в своем Instagram показывает снимки из своего фотоархива – кадры с подиума, какие-то фотосессии и промокампании.

На новой серии фотографий модель запечатлена во время примерки перед показом Chanel. Похоже, это была кутюрная коллекция сезона весна-лето 1992.

(листайте фото вправо)

На снимках, сделанных 32 года назад, Клаудия запечатлена в белом платье, похожем на рабочий образец, и клетчатом жакете. Портной в это время вносит корректировки для идеальной посадки изделия.

Напомним, ранее супермодель Клаудия Шиффер снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью. 19-летняя Клементина Де Вер Драммонд, отец которой – режиссер и продюсер Мэттью Вон, похоже, решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. 

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