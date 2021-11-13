30 образов Сары Джессики Паркер в новом "Сексе в большом городе"

Премьера продолжения любимого многими сериала состоится уже совсем скоро - 9 декабря.
Во время съемок сериала And Just Like That...("И просто так…") актеров часто замечали на улице в центре Манхэттена и, конечно же, они попадали под прицел папарацци. Особенно внимание всегда было приковано к главной героини Саре Джессике Паркер, ведь она опять воплотит свою культовую роль Кэрри Брэдшоу - журналистки, модницы и одной из самых ярких киногероинь всех времен.
Образы Кэрри всегда удивляют, ведь героиня не боится носить смелые вещи, а также любит винтаж, кутюр и красивые туфли. Мы попытались собрать 30 самых ярких образов актрисы, в которых она появится в десяти предстоящих сериях, чтобы вы могли поближе их рассмотреть.
Шляпа - Monrowe
Обувь - Celine
Ожерелье и кольцо - Fry Powers
Браслет - Parts of Four
Юбка - Norma Kamali
Накидка - Flora Kung
Комбинезон - Claude Montana
Обувь - Saint Laurent
Сумка - Lewis
Жакет - Dries Van Noten
Обувь - Saint Laurent
Сумка - Fendi
Рубашка - Ralph Lauren
Браслет - Fry Powers
Платье - Carolina Herrera
Пояс - Streets Ahead USA
Обувь - Manolo Blahnik
Ювелирные изделия - Fry Powers
Обувь - Terry de Havilland
Платье - Forever 21
Сумка - Balenciaga X Gucci
Сумка - Rebecca Moses
Боди - Capezio
Юбка - Carolina Herrera
Ювелирные изделия - Rosa de la Cruz London
Обувь - Duchessa Gardini
Блуза - Betty Hanson
Юбка - ALAÏA
Платье - Judy Hornby
Обувь - Miu Miu
Шляпа - Rodney Patterson
Аксессуары - Marlo Laz
Сумка - Fendi
Обувь - Chanel
Блейзер и комбинезон - Norma Kamali Madras
Обувь - Chloe
Аксессуары - Marlolaz Jewelry, Mykita
Обувь - Saint Laurent
Сумка - Fendi
Рубашка - Ralph Lauren
Браслет - Fry Powers
Обувь - Tomo Koizumi x Emilio Pucci
Костюм - Gucci
Туфли - Manolo Blahnik
Шляпа - Larose Paris
Мюли - Malone Souliers (предположительно)
Туфли - Saint Laurent
Платье - Norma Kamali
Блейзер - Max Mara
Обувь - AQUAZZURA
Платье - Falguni Shane Peacock India
Обувь - AQUAZZURA
Платье - Batsheva
Очки - Jimmy Choo
Сумка - Paco Rabanne
Обувь - Jimmy Choo
Сабо - Swedish Hasbeens
Платье - Oscar de la Renta
Сумка - Paco Rabanne
Обувь - Celine
Украшения - Fred Leighton
Обувь - Saint Laurent
Платье - L'Wren Scott
Обувь - SJP by Sarah Jessica Parker
Сумка - винтаж из магазина Хелены Кристенсен
Обувь - Manolo Blahnik
Обувь - Duchessa Gardini
Сумка - Christian Louboutin
Туфли - AQUAZZURA
Комбинезон - Gap
Сумка - Fendi
Обувь - Gianvito Rossi
Пальто - винтаж
Сумка - Sonia Rykiel
Туфли - Isabel Marant
Пальто - London Fog
Платье - Oscar de la Renta
Туфли - Roger Vivier
Обувь - AQUAZZURA (вероятно)
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