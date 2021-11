30 образов Сары Джессики Паркер в новом "Сексе в большом городе"

Премьера продолжения любимого многими сериала состоится уже совсем скоро - 9 декабря.

Во время съемок сериала And Just Like That...("И просто так…") актеров часто замечали на улице в центре Манхэттена и, конечно же, они попадали под прицел папарацци. Особенно внимание всегда было приковано к главной героини Саре Джессике Паркер, ведь она опять воплотит свою культовую роль Кэрри Брэдшоу - журналистки, модницы и одной из самых ярких киногероинь всех времен.

Образы Кэрри всегда удивляют, ведь героиня не боится носить смелые вещи, а также любит винтаж, кутюр и красивые туфли. Мы попытались собрать 30 самых ярких образов актрисы, в которых она появится в десяти предстоящих сериях, чтобы вы могли поближе их рассмотреть.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Шляпа - Monrowe

Обувь - Celine

Ожерелье и кольцо - Fry Powers

Браслет - Parts of Four

Юбка - Norma Kamali

Накидка - Flora Kung

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Комбинезон - Claude Montana

Обувь - Saint Laurent

Сумка - Lewis

Жакет - Dries Van Noten

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Saint Laurent

Сумка - Fendi

Рубашка - Ralph Lauren

Браслет - Fry Powers

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Carolina Herrera

Пояс - Streets Ahead USA

Обувь - Manolo Blahnik

Ювелирные изделия - Fry Powers

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Terry de Havilland

Платье - Forever 21

Сумка - Balenciaga X Gucci

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

Сумка - Rebecca Moses

Боди - Capezio

Юбка - Carolina Herrera

Ювелирные изделия - Rosa de la Cruz London

Обувь - Duchessa Gardini

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Блуза - Betty Hanson

Юбка - ALAÏA

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Judy Hornby

Обувь - Miu Miu

Шляпа - Rodney Patterson

Аксессуары - Marlo Laz

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сумка - Fendi

Обувь - Chanel

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Блейзер и комбинезон - Norma Kamali Madras

Обувь - Chloe

Аксессуары - Marlolaz Jewelry, Mykita

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Saint Laurent

Сумка - Fendi

Рубашка - Ralph Lauren

Браслет - Fry Powers

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Tomo Koizumi x Emilio Pucci

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Костюм - Gucci

Туфли - Manolo Blahnik

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Шляпа - Larose Paris

Мюли - Malone Souliers (предположительно)

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Туфли - Saint Laurent

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Norma Kamali

Блейзер - Max Mara

Обувь - AQUAZZURA

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Falguni Shane Peacock India

Обувь - AQUAZZURA

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Batsheva

Очки - Jimmy Choo

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сумка - Paco Rabanne

Обувь - Jimmy Choo

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сабо - Swedish Hasbeens

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Oscar de la Renta

Сумка - Paco Rabanne

Обувь - Celine

Украшения - Fred Leighton

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Saint Laurent

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - L'Wren Scott

Обувь - SJP by Sarah Jessica Parker

Сумка - винтаж из магазина Хелены Кристенсен

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Manolo Blahnik

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - Duchessa Gardini

Сумка - Christian Louboutin

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Туфли - AQUAZZURA

Комбинезон - Gap

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Getty Images

Сумка - Fendi

Обувь - Gianvito Rossi

Пальто - винтаж

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сумка - Sonia Rykiel

Туфли - Isabel Marant

Пальто - London Fog

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Платье - Oscar de la Renta

Туфли - Roger Vivier

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Обувь - AQUAZZURA (вероятно)

