35-летняя звезда "Сумерек" впервые стала мамой и показала фото ребенка

Звезда вампирской саги "Сумерки" Эшли Грин впервые стала мамой. Радостной новостью актриса поделилась в Instagram, опубликовав ручку новорожденной дочери. Малыш появился на свет 16 сентября.

Эшли призналась, что с мужем Полом Коурой выбрали для дочери довольно необычное имя Кингсли Рейнн.

"И так просто – все изменилось. В мгновение ока ты пришла в наш мир и все остальное исчезло. Остальное потеряло значение. Любовь, которой мы охвачены, невозможно объяснить, ее можно только почувствовать глубже. Мы очень любим тебя, кроха. Добро пожаловать в наш мир", – написала в посте Грин.

Напомним, о беременности Эшли стало известно в марте. Тогда она опубликовала несколько черно-белых фотографий с мужем, на которых они вместе держат в руках снимок УЗИ. На последних неделях беременности в июле актриса снялась в фотосессии обнаженной, продемонстрировав большой живот. В августе звезда устроила грандиозную вечеринку baby shower в честь будущего малыша.

Эшли Грин и Пол Коури / Фото: Associated Press

Эшли Грин и Пол Коури начали встречаться в 2013 году. Предложение руки и сердца Пол сделал через три года после начала их романа. В 2018 году они сыграли свадьбу.

Эшли Грин / Фото: Associated Press

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