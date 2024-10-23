40 лет назад: Кортни Кардашьян поздравила сестру Ким с днем рождения и показала их детские фото

21 октября свое 44-летие праздновала звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян. Старшая сестра Кортни решила поздравить ее и опубликовать интересные архивные фото в Instagram.

На одном из фото, сделанном, судя по всему, более 40 лет назад, две еще совсем маленькие будущие звезды позируют в одинаковых платьях с белым воротником и черными бантиками.

Фото: Instagram Кортни Кардашьян

А на другом – уже примерно в 6-7 лет. Скорее всего, девочки были запечатлены перед походом в школу. В руках они держат свои ланч-боксы.

Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Сама же Ким показала в сториз, что ее ждала дома большая композиция из черных надувных шаров и мягкой фигуры с ее изображением в бикини, а также огромные букеты из роз бело-розовых оттенков.

Фото: Instagram Ким Кардашьян

Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким Кардашьян в мини-шортах и корсете с откровенным декольте вышла на красную дорожку. Она посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Звезда реалити, как всегда, решила выделиться и не придерживаться дресс-кода black tie, а выбрала для своего появления провокационный винтажный образ из весенней коллекции французского бренда Mugler 1998 года.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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