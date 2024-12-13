40-летний Матье Блази - новый креативный директор Chanel

Он стал четвертым креативным директором этого знаменитого бренда за всю его историю.

После слухов и спекуляций, Модный дом Chanel наконец-то официально объявил о назначении нового креативного директора. Люксовый французский Модный дом возглавил 40-летний модельер Матье Блази.

Он будет отвечать за все коллекции от-кутюр, прет-а-порте и линии аксессуаров. Дизайнер должен присоединиться к Модному дому в первой половине 2025 года, а свою первую коллекцию представит публике в октябре.

"Я в восторге и испытываю чувство гордости от того, что присоединяюсь к замечательному Дому Chanel. Я с нетерпением жду встречи со всеми командами и совместной работы над этой новой главой", - прокомментировал Матье Блази.

Матье Блази / фото: Chanel

Матье - франко-бельгийский дизайнер, который вырос в Париже. До назначения на должность в Chanel, работал креативным директором Bottega Veneta. Назначение его на посаду знаменитого бренда стало довольно громким событием, ведь учитывая то, что Дому Chanel 114 лет, Матье Блази стал только его четвертым официальным креативным директором.

Однако помимо Блази многие предполагали, что бренд возглавит Джон Гальяно, ведь 12 декабря он заявил, что уходит из бренда Maison Margiela, после 10 лет работы там. Куда переманили легендарного модельера пока неизвестно, но, как видим, точно не в Chanel.

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