ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

40-летняя певица Сиара станет мамой в пятый раз

Звезда поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сиара

Сиара / © Инстаграм Сиары

40-летняя американская певица Сиара и ее муж, звезда американского футбола Рассел Уилсон, снова станут родителями. Певица объявила о беременности, поделившись в Instagram трогательными кадрами с заметно округлившимся животом.

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

В общей публикации супруги оставили короткую, но многозначительную подпись: «Еще один человек, которого можно любить». Певица запечатлена в белой майке, джинсах и с бигуди на волосах. Она развешивает белые футболки детей с их именами на них.

Для Сиары будущий малыш станет пятым ребенком, а для пары — четвертым общим. У певицы есть 12-летний сын Фьючер от предыдущих отношений с рэпером Future. Вместе с Уилсоном она воспитывает девятилетнюю дочь Сиенну, шестилетнего сына Вина и двухлетнюю дочь Амору.

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Сиара / © Инстаграм Сиары

Отметим, Сиара и Рассел Уилсон поженились в 2016 году и неоднократно говорили о желании расширить семью. После рождения Аморы футболист не скрывал, что хотел бы еще одного ребенка, в шутку называя будущего малыша «Cinco» — по-испански «пять».

При этом сама Сиара ранее с юмором относилась к настойчивому желанию мужа стать многодетным отцом. Теперь мечта Уилсона о пятом ребенке сбудется.

Ранее, напомним, о своей беременности заявила топ-модель Шанина Шейк.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie