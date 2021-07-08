41 год спустя: звезда фильма "Бум" Софи Марсо поразила молодым видом в Каннах

Французская актриса появилась на фотоколле в джинсах Valentino и рубашке с цветочными аппликациями.

Звезда французской романтической комедии – 54-летняя Софи Марсо – вместе с коллегами представила сегодня, 8 июля, на Каннском кинофестивале фильм "Все прошло хорошо".

Софи Марсо / Associated Press

Для фотоколла актриса выбрала романтическую белую рубашку с цветочными аппликациями и пайетками, а также стильные джинсы от Valentino стоимостью 990 долларов.

Софи Марсо / Associated Press

Наряд Софи дополнила замшевыми черными босоножками с белыми пряжками. На руке у нее были серебристые часы с ремешком-цепью.

Софи Марсо / Associated Press

Марсо приятно удивила своим молодым видом. С момента выхода фильма "Бум" (это первый фильм с ее участием), прошел 41 год, а она почти не изменилась. Кстати, даже практически без макияжа звезда выглядит великолепно.

Софи Марсо / Associated Press

О фильме:

Картина Франсуа Озона - "Все прошло хорошо" – это экранизация автобиографической книги Эммануэля Бернейма, в которой речь идет о сложных взаимоотношениях писательницы со своим отцом. По сюжету 80-летний отец главной героини после перенесенного инсульта оказывается в больнице. За ним требуется регулярный уход в больнице. Его дочь (Софи Марсо) готовится морально к этому. И тут она узнает, что отец просит об эвтаназии.

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