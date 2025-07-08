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- Шоу-бизнес
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42-летняя модель Изабели Фонтана засветила идеальную фигуру в белом бикини
Бразильянка похвасталась стройной фигурой на отдыхе.
42-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria’s Secret — Изабели Фонтана — поделилась в Instagram снимками, сделанными в Тулуме, Мексика. На них она позирует в белоснежном бикини от бренда Alo, популярном среди селебрити.
Отметим, Фонтана — одна из самых успешных бразильских моделей наряду с Жизель Бундхен и Адрианой Лимой. Свою карьеру она начала, когда ей было всего 13 лет. А уже в 16 лет — в 1999 году — она попала на страницы каталога Victoria’s Secret, что вызвало скандал, ведь ранее компания заявляла, что не сотрудничает с несовершеннолетними.
Также Изабели отличалась тем, что на ее теле были татуировки — в 2000-х они были редкостью для моделей высокой моды, но Фонтана смело их демонстрировала, это стало ее фишкой и помогло ей выделиться и стать символом дерзости и независимости.
Ранее, напомним, Изабели Фонтана обошла новые правила дресс-кода кинофестиваля в Каннах. Она вышла на красную дорожку в платье с высоким разрезом до бедра.