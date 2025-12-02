43-летняя актриса Сиенна Миллер в прозрачном платье сообщила о третьей беременности

Сиенна Миллер / © Associated Press

В преддверии своего 44-го дня рождения, которое она отпразднует 28 декабря, актриса Сиенна Миллер сообщила, что ждет третьего ребенка. О том, что в скором в ее семье грядет пополнение Миллер продемонстрировала очень оригинально — вышла в совершенно прозрачном платье на фотоколл церемонии Pandora Fashion Awards 2025, которая состоялась в лондонском Королевском Альберт-холле.

Сиенна Миллер / © Associated Press

На актрисе было белое платье от Givenchy созданное дизайнером Сарой Бертон для коллекции весна-лето 2026. У наряда было глубокое декольте с чашками, а юбка была длинной и сделанной из сетчатой ткани из-под которой просвечивались белые трусы и уже довольно большой живот.

Сиенна Миллер / © Associated Press

Образ Сиенна дополнила туфлями пудрового цвета с бахромой, длинными серьгами с бусинами и прической с длинными волосами, который были уложены в легкие волны и в этом образе она напоминала картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Сиенна Миллер / © Associated Press

На мероприятии Миллер появилась с отцом будущего ребенка — своим бойфрендом Оли Грином, который на 14 лет моложе нее. Они вместе с 2022 года и это будет уже второй их общий ребенок: у них уже есть дочь, которая родилась в декабре 2023 года. У актрисы также есть старшая дочь Марлоу от предыдущих отношений с актером Томом Старриджем.

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

Напомним, что о предыдущей беременности актриса сообщила так же — вышла на красную дорожку и продемонстрировала большой живот.