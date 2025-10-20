ТСН в социальных сетях

44-летняя Джессика Альба позировала в бикини на пляже в Австралии

Звезда показала фото с отдыха.

Юлия Кудринская
Джессика Альба

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в Instagram серию фото, сделанных, судя по подписи, на одном из пляжей в Австралии. Что там делает, звезда не рассказала — возможно, она там отдыхает или прилетела по работе.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика позировала в пестром бикини, черной бейсболке и солнцезащитных очках.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Фигура мамы трех детей выглядит потрясающе — это результат регулярных занятий в зале. Она любит кардиотренировки на велотренажере, следит за питанием и отказывается от мучного, сладкого, соленого и алкоголя.

Напомним, недавно Джессика Альба развелась со своим мужем — 46-летним Кэшем Уорреном, с которым была в браке 16 лет. Однако она уже не одинока. Актриса состоит в отношениях с актером Дэнни Рамиресом, который на 12 лет моложе ее.

Ранее звезда показывала фото своих взрослых дочерей в честь Международного дня дочери.

Стильные образы и семейные фото Джессики Альбы (23 фото)

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба_2 / © Инстагарам Джессика Альба

© Инстагарам Джессика Альба

