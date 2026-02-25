44-летняя Джессика Альба сверкнула идеальной фигурой в бикини

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в Instagram серию фото в бикини.

Она позировала в бикини с черно-белым принтом на пляже в Майами, а также сделала селфи дома уже после отдыха. Фигура актрисы и мама трех детей выглядит отлично — это результат регулярных занятий в зале. Джессика любит кардиотренировки на велотренажере, следит за питанием и отказывается от мучного, сладкого, соленого и алкоголя.

На одном из фото Альба запечатлена со своим новым возлюбленным — 33-летним актером Дэнни Рамиресом. Таким образом она подтвердила их отношения.

Отметим, Джессика Альба была 16 лет замужем за Кэшем Уорреном, с которым развелась в прошлом году. В браке у пары родилось трое детей — дочери Онор Мари и Хэйвен Гарнер, и сын Хэйс.

Ранее, напомним, Джессика Альба появилась на гала-вечере в Голливуде в элегантном платье и колье в виде змеи.