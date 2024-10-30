44-летняя Ким Кардашьян показала свою фигуру без фотошопа

Звезду реалити часто обвиняют в том, что она редактирует свои фото в специальных программах.

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян, недавно отметившая свое 44-летие, представила новинки и хиты продаж своего бренда нижнего белья и одежды Skims. Она примеряла разную одежду и снимала себя на видео в зеркало.

Так, Ким позировала в белом ангоровом комплекте, состоявшем из топа на завязках и стрингов, комплекте из топа и шортов, белом комплекте из трикотажа с длинной юбкой.

Фото: Instagram Ким Кардашьян

Фото: Instagram Ким Кардашьян

Фото: Instagram Ким Кардашьян

Отметим, что в таком же комплекте из ангоры снималась в рекламе для бренда Rhode его основательница Хейли Бибер. Тогда девушка позировала под пальмой.

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

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