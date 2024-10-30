44-летняя Ким Кардашьян показала свою фигуру без фотошопа

Звезду реалити часто обвиняют в том, что она редактирует свои фото в специальных программах.
Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян, недавно отметившая свое 44-летие, представила новинки и хиты продаж своего бренда нижнего белья и одежды Skims. Она примеряла разную одежду и снимала себя на видео в зеркало.
Так, Ким позировала в белом ангоровом комплекте, состоявшем из топа на завязках и стрингов, комплекте из топа и шортов, белом комплекте из трикотажа с длинной юбкой.
Отметим, что в таком же комплекте из ангоры снималась в рекламе для бренда Rhode его основательница Хейли Бибер. Тогда девушка позировала под пальмой.
Читайте также:
- 40 лет назад: Кортни Кардашьян поздравила сестру Ким с днем рождения и показала их детские фото
- Решила выделиться: Ким Кардашьян в мини-шортах и корсете с откровенным декольте вышла на красную дорожку
- С наклейками на лице и в крыльях ангела: 11-летняя дочь Ким Кардашьян снялась для глянца
- В кожаных штанах и топе: Ким Кардашьян появилась на публике в монохромном наряде