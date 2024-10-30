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44-летняя Ким Кардашьян показала свою фигуру без фотошопа

44-летняя Ким Кардашьян показала свою фигуру без фотошопа

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Звезду реалити часто обвиняют в том, что она редактирует свои фото в специальных программах.

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян, недавно отметившая свое 44-летие, представила новинки и хиты продаж своего бренда нижнего белья и одежды Skims. Она примеряла разную одежду и снимала себя на видео в зеркало.

Так, Ким позировала в белом ангоровом комплекте, состоявшем из топа на завязках и стрингов, комплекте из топа и шортов, белом комплекте из трикотажа с длинной юбкой.

© Instagram Ким Кардашьян
Фото: Instagram Ким Кардашьян
© Instagram Ким Кардашьян
Фото: Instagram Ким Кардашьян
© Instagram Ким Кардашьян
Фото: Instagram Ким Кардашьян

Отметим, что в таком же комплекте из ангоры снималась в рекламе для бренда Rhode его основательница Хейли Бибер. Тогда девушка позировала под пальмой.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

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