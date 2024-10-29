44-летняя модель Жизель Бундхен беременная третьим ребенком

По данным People, 44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – находится в ожидании своего третьего ребенка, отцом которого является ее бойфренд – 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.

Если для Жизель ребенок станет третьим – она воспитывает двух детей – 14-летнего сына Бенджамина и 11-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, то для Хоакима это будет первенец.

Жизель Бундхен с сыном / Фото: Getty Images

Жизель Бундхен с дочерью Вивиан / Фото: Getty Images

Напомним, Жизель и Том подтвердили свой развод в октябре 2022 года. "Решение о расторжении брака никогда не бывает легким, но мы отдалились друг от друга, и хотя, конечно, трудно пережить что-то подобное, я чувствую себя благодарной за то время, что мы провели вместе, и всегда желаю Тому только лучшего", — написала тогда модель в Instagram.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

После расставания со своим мужем-звездой футбола она переехала в Майами, чтобы жить там постоянно. "Майами похож на Бразилию — мне нравится, насколько там дружелюбные люди", — поделилась Жизель.

Ранее, напомним, стало известно о второй беременности американской актрисы Дженнифер Лоуренс. После объявления хорошей новости она уже успела выйти в свет. 34-летняя звезда посетила премьеру документального фильма Zurwaski v Texas в Голливуде. Для этого мероприятия она выбрала лаконичный наряд от Модного дома Dior, с которым давно сотрудничает.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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