45 лет назад: Риз Уизерспун показала детское фото с братом

48-летняя актриса, обладательница премии "Оскар", продюсер – Риз Уизерспун – опубликовала в своем Instagram архивное фото, которое было сделано более 45 лет назад.

Фото: Instagram Риз Уизерспун

На фото она запечатлена со своим старшим братом Джоном в детстве, они вместе читают книгу. Таким образом, она решила поздравить его с днем рождения – 15 октября Джону исполнятся 51 года.

И показала, как они изменились за прошедшее с тех пор время. Риз запечатлена, как всегда, с улыбкой на лице.

Фото: Instagram Риз Уизерспун

Напомним, ранее Риз Уизерспун появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе – конференцию Shine Away. Она надела элегантное платье персикового оттенка с короткими рукавами и слингбэки. Украшали наряд большие пуговицы, а также тонкий пояс на талии с пряжкой. Свой образ актриса дополнила золотыми украшениями и нежным макияжем с персиковой помадой.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

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