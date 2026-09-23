45-летняя Адриана Лима удивила внешностью на Неделе моды: что обсуждают в Сети

Адриана Лима / © Getty Images

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45-летняя Адриана Лима стала одной из главных звезд закрытия Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Бывший «ангел» Victoria’s Secret появилась на мероприятии в Мадриде и вновь оказалась в центре внимания из-за своей внешности.

Модель посетила вечеринку в Музее королевы Софии. Для выхода Адриана выбрала длинное черное платье с открытой спиной. Волосы она собрала в высокий тугой хвост, а в макияже сделала акцент на губы и пышные ресницы.

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Адриана Лима / © Getty Images

Фотографии с мероприятия быстро разошлись в соцсетях. Пользователи стали сравнивать нынешние снимки Лимы с ее фотографиями нескольких лет назад, отмечая более выраженные скулы, похудевшую фигуру и в целом изменившийся образ модели. Некоторые поклонники даже назвали ее нынешнюю внешность возвращением к эпохе Victoria’s Secret.

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При этом разговоры о внешности Лимы сопровождают ее уже несколько лет. В 2023 году модель столкнулась с критикой после появления на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Тогда она объяснила изменения во внешности восстановлением после рождения третьего ребенка и резко ответила хейтерам и тем, кто позволял себе обсуждать ее лицо.

Адриана Лима в 2023-м / © Associated Press

Сейчас же поклонники вновь активно обсуждают фотографии модели. При этом сама Лима не заявляла о каком-либо секрете преображения или косметических процедурах. Одни связывают ее нынешнюю форму с интенсивными тренировками, другие предполагают, что она сделала круговую подтяжку лица и удалила комки Биша.

Тем не менее выглядит Адриана Лима сейчас потрясающе.

Ранее в Сети все обсуждали пятую беременность 40-летней Сиары.

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