45-летняя Джессика Альба похвасталась стройной фигурой в тигровом бикини

Джессика Альба

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45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», поделилась в Instagram подборкой фотографий, показав, как проходит ее август, и одним из самых ярких кадров стал снимок в миниатюрном купальнике с анималистичным принтом.

Джессика Альба

Альба в тигровом бикини с треугольными чашками сделала селфи. Образ она дополнила бордовыми солнцезащитными очками-«лисичками», многослойными золотыми цепочками и серьгами-кольцами. Волосы актриса собрала в небрежную прическу.

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На других снимках Альба показала семейный отдых, игру в гольф с сыном и подругой, пляжные развлечения и романтические моменты с бойфрендом — 33-летним актером Дэнни Рамиресом.

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Джессика Альба с сыном

Джессика Альба

Джессика Альба с возлюбленным

Джессика Альба с возлюбленным

Джессика Альба с бойфрендом

Ранее, напомним, Джессика Альба с возлюбленным сходила на финал чемпионата мира по футболу.

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