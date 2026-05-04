45-летняя Джессика Альба в бикини отдохнула на яхте с бойфрендом и подругами

45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха на яхте. Компанию ей составили ее подруги и бойфренд — 33-летний актер Дэнни Рамирес.
Альба позировала на фото в черном бикини, которое подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру.
На одном из снимков актриса была запечатлена в обнимку с возлюбленным.
Судя по фото, отдых прошел весело — компания много загорала, купалась в море и спускалась с яхты в воду на надувной горке.
Возможно, такое веселое времяпровождение было связано с празднованием 45-летия Альбы, которое она отмечала 28 апреля.
Ранее, напомним, Джессика Альба появилась на афтепати «Оскара» с молодым бойфрендом, но отказалась позировать вместе с ним перед камерами.
