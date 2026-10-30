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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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45-летняя Кристина Агилера позировала обнаженной в ванне

Певица поделилась смелым фото в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кристина Агилера

Кристина Агилера / © Associated Press

Американская певица Кристина Агилера поделилась в Instagram откровенным снимком, который привлек внимание ее поклонников. 45-летняя артистка позировала полностью обнаженной в ванной, прикрыв интимные части тела эмодзи в виде привидений.

На фотографии Агилера находится в наполненной водой ванне. Ее светлые волосы распущены.

Кристина Агилера, фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера, фото: instagram.com/xtina

Певица решила обыграть снимок в духе приближающегося Хэллоуина, использовав забавные эмодзи, которые одновременно скрыли наготу. «Последние штрихи перед Xtinaween», — подписала публикацию звезда, намекнув на подготовку к празднованию Хэллоуина.

Поклонники не оставили откровенный кадр без внимания и активно обсуждали его в комментариях. Агилера регулярно экспериментирует с образами и не боится демонстрировать свою эффектную внешность, выбирая для публичных выходов и фотосессий смелые стилистические решения.

Ранее, напомним, Кристина Агилера поразила откровенным готическим образом с прозрачным верхом и высокими сапогами.

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