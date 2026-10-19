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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
2 мин

45-летняя супермодель Алессандра Амбросио вышла на подиум на показе Victoria’s Secret Fashion Show

Именно благодаря этому шоу она прославилась на весь мир и теперь не пропускает ни одного его выпуска. Алессандра Амбросио — главная звезда каждого показа бренда.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Супермодель Алессандра Амбросио вновь приняла участие в Victoria’s Secret Fashion Show, и это выступление стало для звезды юбилейным, ведь это был её 20-й выход на подиум этого известного бренда нижнего белья.

Грандиозное шоу состоялось в Лос-Анджелесе, и в ходе него 45-летняя Алессандра продемонстрировала два образа. Для первого выхода стилисты шоу подобрали для звезды объёмную розовую юбку-баллон асимметричного кроя со шлейфом и розовый бюстгальтер, украшенный блёстками.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Образ дополняли ярко-розовые туфли на высоких каблуках и длинные серьги с логотипом бренда. Модель на подиуме бренда — как рыба в воде — улыбалась, чувствовала себя очень уверенно, посылала зрителям воздушные поцелуи и игриво размахивала юбкой.

Второй образ модели состоял из белого бюстгальтера и подходящих трусиков, которые она дополнила эффектными серебристыми крыльями с длинной бахромой. Также в образе присутствовали такие гламурные детали, как украшения с камнями и серебристые босоножки.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

В конце показа Амбросио, как одна из самых известных моделей бренда, возглавила колонну участниц показа, которые выходили на подиум в тот вечер.

Показ Victoria’s Secret 2026 / © Associated Press

Показ Victoria’s Secret 2026 / © Associated Press

Показ Victoria’s Secret 2026 / © Associated Press

Показ Victoria’s Secret 2026 / © Associated Press

Алессандра впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret в 2000 году, а официальный статус «ангела» бренда получила в 2004 году. Модель также дважды получала почетную возможность продемонстрировать культовый Fantasy Bra — в 2012 и 2014 годах. В этом году эта честь досталась Кайли Дженнер, которая дебютировала на шоу Victoria’s Secret в бюстгальтере Fantasy Bra, созданном дизайнером Джейкобом Арабо из ювелирного бренда Jacob & Co. — он стал самым дорогим в истории показов.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

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