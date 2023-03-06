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46-летняя Керри Вашингтон подчеркнула стройную фигуру красным платьем, которое одевала Уитни Хьюстон

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
252
Время на прочтение
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46-летняя Керри Вашингтон подчеркнула стройную фигуру красным платьем, которое одевала Уитни Хьюстон

Кэрри Вашингтон / Фото: Associated Press

Вашингтон вышла в свет в наряде, в котором 27 лет назад появлялась Уитни Хьюстон.

Керри Вашингтон посетила фестиваль American Black Film, состоявшийся в Западном Голливуде, Калифорния.

Там актриса предстала в эффектном аутфите. Она подчеркнула стройную фигуру винтажным бархатным красным платьем с американским проймом от бренда Marc Bouwer.

Кэрри Вашингтон / © Associated Press
Кэрри Вашингтон / Фото: Associated Press

Именно в этом платье на BET's Walk of Fame awards в 1996 году выступила легендарная Уитни Хьюстон.

Свой образ Керри дополнила красными кожаными туфлями-лодочками на шпильках. Волосы она накрутила на кончиках, сделала макияж смоки-айс, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами с бриллиантами. Длинный красный маникюр завершил красивый лук Вашингтон.

Кэрри Вашингтон / © Associated Press
Кэрри Вашингтон / Фото: Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон пришла на премьеру ленты "Школа добра и зла" в Лос-Анджелесе в стильном костюме от Ralph Lauren. Ансамбль состоял из трикотажного укороченного топа-поло фисташкового цвета, обнажавшего ее плоский живот.

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Дата публикации
Просмотры
252
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