46-летняя Керри Вашингтон подчеркнула стройную фигуру красным платьем, которое одевала Уитни Хьюстон

Вашингтон вышла в свет в наряде, в котором 27 лет назад появлялась Уитни Хьюстон.

Керри Вашингтон посетила фестиваль American Black Film, состоявшийся в Западном Голливуде, Калифорния.

Там актриса предстала в эффектном аутфите. Она подчеркнула стройную фигуру винтажным бархатным красным платьем с американским проймом от бренда Marc Bouwer.

Кэрри Вашингтон / Фото: Associated Press

Именно в этом платье на BET's Walk of Fame awards в 1996 году выступила легендарная Уитни Хьюстон.

Свой образ Керри дополнила красными кожаными туфлями-лодочками на шпильках. Волосы она накрутила на кончиках, сделала макияж смоки-айс, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами с бриллиантами. Длинный красный маникюр завершил красивый лук Вашингтон.

Кэрри Вашингтон / Фото: Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон пришла на премьеру ленты "Школа добра и зла" в Лос-Анджелесе в стильном костюме от Ralph Lauren. Ансамбль состоял из трикотажного укороченного топа-поло фисташкового цвета, обнажавшего ее плоский живот.

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