46-летняя Жизель Бундхен позировала в мини-шортах и раскрыла секрет своей подтянутой фигуры

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

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46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен стала главной героиней нового выпуска i-D и снялась в эффектной фотосессии, продемонстрировав подтянутую фигуру и сильные руки.

На черно-белых снимках, автором которых стал фотограф Коллиер Шорр, Жизель позирует с гантелями и штангой. Для одной из фотографий модель выбрала черный кружевной комплект Victoria’s Secret и полупрозрачное платье, подчеркнувшее ее стройный силуэт. На других кадрах она демонстрирует рельефные руки в футболке и коротких шортах.

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© Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен, фото: instagram.com/i_d

При этом впечатляющая форма Бундхен — результат не только генетики. В интервью i-D модель рассказала, что сейчас тренируется практически каждый день. Трижды в неделю она занимается с весами, один-два раза ходит на пилатес, а еще два-три раза в неделю занимается йогой.

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«Я тренируюсь каждый день, потому что для меня тренировки — это не то, что я должна делать. Это то, что мне посчастливилось делать», — призналась Жизель.

© Жизель Бундхен/Instagram

По словам модели, ее физическая активность не ограничивается спортзалом. Она занимается серфингом, играет в волейбол с дочерью и катается на сапборде. Причем сейчас Бундхен чувствует себя сильнее, чем когда-либо: она отметила, что впервые в жизни может делать подтягивания.

© Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Особенно интересно, что силовые тренировки стали частью ее режима сравнительно недавно. После рождения третьего ребенка, сына Ривера, в феврале 2025 года, Жизель постепенно вернулась к тренировкам и сосредоточилась не столько на внешнем виде, сколько на силе и хорошем самочувствии.

Спортивный образ жизни модели уже перенимает и ее младший сын. Ранее Жизель показала фотографию мальчика, который стоял между гантелями и пытался повторять позу мамы.

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© Жизель Бундхен/Instagram

Ранее, напомним, супермодель Жизель Бундхен показала, как отдыхает на Таити с тремя детьми и возлюбленным.

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