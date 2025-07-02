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- Шоу-бизнес
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48-летняя Сара Мишель Геллар в купальнике сверкнула фигурой на отдыхе в Италии
Актриса с подругой улетела на Сардинию, откуда публикует яркие фото.
Традиционно Италия пользуется популярностью среди селебрити во время летних отпусков. 48-летняя актриса, звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Сара Мишель Геллар — не стала исключением. Она улетела на отдых на Сардинию в компании своей подруги, а фото из отпуска показала в своем Instagram.
Сара в ярком желтом слитном купальнике и черных солнцезащитных очках позировала на яхте, с которой затем спрыгнула в воду.
Интересно, что полтора года назад актриса уже показывала фото в этом же купальнике, и у нас есть возможность сравнить, как изменилась ее фигура за это время.
Также Геллар сверкнула фигурой в черном слитном купальнике и продемонстрировала летний образ в пестром мини-платье с длинными рукавами.
48-летняя звезда выглядит отлично. Чтобы поддерживать себя в форме, она активно занимается спортом. В своем микроблоге как раз накануне своего пляжного отдыха она показывала свою интенсивную тренировку.
Ранее, напомним, Сара Мишель Геллар появилась на светском мероприятии в серебряном платье с пайетками.