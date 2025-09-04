48-летняя Шакира сверкнула фигурой в бикини на пляже

Шакира / © Инстаграм Шакиры

Сейчас 48-летняя колумбийская певица Шакира находится в своем мировом туре под названием Las Mujeres Ya No Lloran, который будет продолжаться до конца 2025 года и уже стал культурным и экономичным феноменом и самым успешным в ее карьере. Во время своих ярких шоу звезда меняет на сцене множество нарядов, которые созданы для нее эксклюзивно известными брендами.

Несмотря на большое количество работы Шакира успела сняться в рекламе своего бренда Isima — косметики по уходу за волосами. Она позировала на пляже в волнах океана. На фото колумбийка запечатлена в блестящем бронзовом бикини с бахромой и бисером.

Шакира / © Инстаграм Шакиры

Шакира / © Инстаграм Шакиры

Шакира / © Инстаграм Шакиры

«Дикарка на пляже в Мексике», — так подписала фото певица.

Шакира выглядит потрясающе, и это неудивительно, ведь она активно занимается спортом и обожает танцы. Певица тренируется 5-6 дней в неделю под руководством персонального тренера, сочетая кардио и силовые упражнения. Также она соблюдает сбалансированную диету, питаясь каждые 2-3 часа и обязательно съедая свою норму белка.

Шакира / © Инстаграм Шакиры

Шакира / © Инстаграм Шакиры

Шакира / © Инстаграм Шакиры

Ранее, напомним, Шакира блистала на концерте в Чикаго. Она вышла на сцену фестиваля Suenos в Грант-парке в блестящем мини-платье розового цвета, усыпанном стразами.

Шакира / © Getty Images