48-летняя Шакира сверкнула стройной фигурой в ярком брючном костюме

Шакира / © Инстаграм Шакиры

До конца 2025 года 48-летняя колумбийская певица Шакира находится в своем мировом туре под названием Las Mujeres Ya No Lloran, который имеет колоссальный успех. Во время своих ярких шоу звезда меняет на сцене множество нарядов, которые созданы для нее эксклюзивно известными брендами.

Однако несмотря на загруженность во время тура Шакира успевает сниматься в промокампаниях своего бренда Isima — косметики по уходу за волосами. Для рекламных снимков она примерила яркие образы — розовый и сиреневый корсеты, а также красный брючный костюм, который она надела с бюстгальтером-топом в тон.

В комментариях под фото фанаты певицы засыпали комплиментами ее стройную и подтянутую фигуру — это результат ее регулярных тренировок — Шакира занимается спортом 5-6 дней в неделю под руководством персонального тренера, сочетая кардио и силовые упражнения.

