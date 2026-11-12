49-летняя Лив Тайлер вышла в свет в эффектном пальто с цветочной вышивкой

Лив Тайлер / © Getty Images

Реклама

Американская актриса Лив Тайлер впервые за долгое время появилась на светском мероприятии и продемонстрировала элегантный образ. 49-летняя звезда фильма «Властелин колец» посетила закрытый ужин в Беверли-Хиллз, где привлекла внимание необычным пальто с цветочной вышивкой.

Мероприятие Carolyn Murphy x La DoubleJ Sisterhood of Light организовала супермодель Кэролин Мерфи в честь своего сотрудничества с итальянским брендом La DoubleJ.

Реклама

Лив Тайлер / © Getty Images

Для выхода Лив выбрала эффектное черно-белое пальто с крупной цветочной вышивкой и выразительным орнаментом. Под него актриса надела лаконичную черную водолазку. Завершили образ оригинальная сумка-клатч с цветочным принтом и неброские украшения.

Реклама

Темные волосы Тайлер оставила распущенными, уложив их мягкими волнами с центральным пробором. В макияже знаменитость сделала ставку на естественность: нежно-розовую помаду, легкий румянец и деликатный акцент на глаза.

Ранее, напомним, Лив Тайлер в обтягивающем платье и с красной помадой посетила премьеру фильма «Капитан Америка».

Новости партнеров