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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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49-летняя Лив Тайлер вышла в свет в эффектном пальто с цветочной вышивкой

Звезда совершила редкий выход в свет.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Лив Тайлер

Лив Тайлер / © Getty Images

Американская актриса Лив Тайлер впервые за долгое время появилась на светском мероприятии и продемонстрировала элегантный образ. 49-летняя звезда фильма «Властелин колец» посетила закрытый ужин в Беверли-Хиллз, где привлекла внимание необычным пальто с цветочной вышивкой.

Мероприятие Carolyn Murphy x La DoubleJ Sisterhood of Light организовала супермодель Кэролин Мерфи в честь своего сотрудничества с итальянским брендом La DoubleJ.

Лив Тайлер / © Getty Images

Лив Тайлер / © Getty Images

Для выхода Лив выбрала эффектное черно-белое пальто с крупной цветочной вышивкой и выразительным орнаментом. Под него актриса надела лаконичную черную водолазку. Завершили образ оригинальная сумка-клатч с цветочным принтом и неброские украшения.

Темные волосы Тайлер оставила распущенными, уложив их мягкими волнами с центральным пробором. В макияже знаменитость сделала ставку на естественность: нежно-розовую помаду, легкий румянец и деликатный акцент на глаза.

Ранее, напомним, Лив Тайлер в обтягивающем платье и с красной помадой посетила премьеру фильма «Капитан Америка».

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