5 фото медалистки Олимпийский игр Ирины Коляденко с цветами

25-летняя спортсменка любит цветы и часто с ними фотографируется.
Украинская борчина свободного стиля Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. Для нее это вторая медаль в карьере на уровне Олимпиады (она имеет бронзовую медаль в Токио 2020).
В финале соревнований (весовая категория до 62 кг) украинка уступила японке Мотоке Сакури, которая является вторым номером мирового рейтинга.
Поздравляем Ирину с "серебром"! По этому случаю мы полистали ее Instagram-страницу и заметили, что у нее много фотографий с цветами, поэтому собрали топ-5 лучших.
Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024, в белоснежном костюме посетила мероприятие известного часового бренда Omega.
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