5 правил счастливых отношений: советы от Евгения Кота и Натальи Татаринцевой

Хореограф, автор всеукраинского танцевального шоу "Танцуй со мной, Украина" Евгений Кот и его жена, тренер, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике Наталья Татаринцева накануне тура поделились с нами секретами счастливых отношений.

Постоянное общение

Первый совет по поводу счастливых отношений – это постоянное общение и открытость. Делитесь друг с другом своими переживаниями, эмоциями как негативными, так и положительными моментами.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева/Пресс-служба

Не ставьте рамки

Второй совет – не ограничивать друг друга. Не ставить рамки партнеру в его действиях. Не запрещать друг другу делать разные вещи, не создавать ограничений даже в дурных мыслях или фантазиях. Доверяйте друг другу и не молчите о своих чувствах и действиях.

Маленькие и большие сюрпризы

Третий совет – делать друг другу маленькие сюрпризы и подарки. Такие, как, например, Евгений сделал в день рождения любимой, ведь они могут быть особенно важными. Не забывайте об этом.

Евгений Кот/Пресс-служба

Совместное питание

Четвертый совет – вкусно питаться вместе, кормить друг друга. Это может быть в автомобиле во время путешествия, на улице или дома, когда у вас нет возможности куда-то пойти. Приготовление и употребление пищи вместе может быть веселым и вкусным, полезным и здоровым для обоих.

Регулярный секс

Пятый совет – занимайтесь сексом! Важно передавать энергию через секс, не забывайте об этом.

Наталья Татаринцева/Пресс-служба

Поддерживайте, заботьтесь, всегда уважайте и любите друг друга!

Напомним, Евгений Кот представил авторское шоу "Танцуй со мной, Украина" в поддержку инициативы Фонда Сергея Притулы, в котором впервые с ним на одной сцене выступит жена Наталья Татаринцева.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева/Пресс-служба

Евгений Кот и Наталья Татаринцева/Пресс-служба

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