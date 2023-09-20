5 правил счастливых отношений: советы от Евгения Кота и Натальи Татаринцевой

Хореограф, автор всеукраинского танцевального шоу "Танцуй со мной, Украина" Евгений Кот и его жена, тренер, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике Наталья Татаринцева накануне тура поделились с нами секретами счастливых отношений.
Постоянное общение
Первый совет по поводу счастливых отношений – это постоянное общение и открытость. Делитесь друг с другом своими переживаниями, эмоциями как негативными, так и положительными моментами.
Не ставьте рамки
Второй совет – не ограничивать друг друга. Не ставить рамки партнеру в его действиях. Не запрещать друг другу делать разные вещи, не создавать ограничений даже в дурных мыслях или фантазиях. Доверяйте друг другу и не молчите о своих чувствах и действиях.
Маленькие и большие сюрпризы
Третий совет – делать друг другу маленькие сюрпризы и подарки. Такие, как, например, Евгений сделал в день рождения любимой, ведь они могут быть особенно важными. Не забывайте об этом.
Совместное питание
Четвертый совет – вкусно питаться вместе, кормить друг друга. Это может быть в автомобиле во время путешествия, на улице или дома, когда у вас нет возможности куда-то пойти. Приготовление и употребление пищи вместе может быть веселым и вкусным, полезным и здоровым для обоих.
Регулярный секс
Пятый совет – занимайтесь сексом! Важно передавать энергию через секс, не забывайте об этом.
Поддерживайте, заботьтесь, всегда уважайте и любите друг друга!
Напомним, Евгений Кот представил авторское шоу "Танцуй со мной, Украина" в поддержку инициативы Фонда Сергея Притулы, в котором впервые с ним на одной сцене выступит жена Наталья Татаринцева.
Читайте также: