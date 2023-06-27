5 причин посмотреть комедию "Без Обид" с Дженнифер Лоуренс в главной роли

По сюжету ленты после конфискации авто водитель Uber Мэдди решает во что бы то ни стало найти работу, чтобы не потерять еще и дом. Среди огромного списка вакансий она находит довольно необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь стать более раскрепощенным рядом с девушками. Однако найти общий язык с парнем оказывается не так просто...

Фото из фильма "Без образ"

Мы подготовили для вас пять причин, почему этот фильм стоит вашего внимания.

Первый комедийный фильм Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс имеет большой съемочный бэкграунд за плечами, однако до фильма "Без Обид" в ее фильмографии не было ни одной комедии. Несмотря на то, что актриса давно мечтала попробовать себя в комедийном жанре, ни одна из историй не привлекала ни сюжета, ни сценарного наполнения. Все изменилось, когда режиссер и по совместительству близкий друг Дженнифер Джин Ступницки поделился драфтовой версией сценария. История настолько понравилась актрисе, что уже впоследствии началась съемка фильма. Поэтому обязательно рекомендуем посмотреть ленту, чтобы сделать свой вывод удалось ли команде создать действительно комедийную историю.

Фото из фильма "Без образ"

Юмор

Если вы соскучились по комедиям без цензуры, с кучей шуток и смешных поворотов сюжета, тогда "Без Обид" – это именно то кино, которое заставит вас смеяться на протяжении всего фильма, а потом еще и цитировать главных героев в компании друзей.

Фото из фильма "Без образ"

Режиссер родом из Украины

Да-да, вы правильно прочли. У режиссера фильма Джина Ступницки есть украинские корни. Мужчина родился в Киеве, а затем вместе с родителями переехал в Чикаго. Однако чем не причина поддержать своих?

Невероятная энергетика Дженнифер Лоуренс

Лоуренс настолько органично влилась в роль, что сразу становится ясно, почему раньше актриса отказывалась от комедийных ролей. Ее героиня Мэдди безумная, страстная, вспыльчивая и невероятно энергичная. Но за фасадом забавности скрывается невероятная лиричность и трогательность героини. И это сочетание качеств подкупает.

Фото из фильма "Без образ"

Небанальный сюжет

Мы привыкли, что в большинстве случаев комедийные истории не несут ни одной глубины и больше направлены на просто рассмешение аудитории. Однако не в случае с лентой "Без Обид". Здесь сценаристам удалось наполнить фильм не только отличным юмором, но и поднять важные вопросы взросления, восприятия себя и поиска собственного места в социуме. И они смогли соединить эти компоненты так легко и ненавязчиво, что послевкусие лента оставляет приятное и легкое.

Фото из фильма "Без образ"

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