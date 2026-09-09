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- Шоу-бизнес
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50-летняя Эльза Патаки в бикини сверкнула подкачанным прессом
Звезда показала свою тренировку вне спортзала.
Эльза Патаки продемонстрировала впечатляющую физическую форму во время очередной тренировки. 50-летняя актриса и жена Криса Хемсворта поделилась видео в Instagram, на котором занимается спортом в бикини и демонстрирует рельефное тело.
Для тренировки на борту яхты Патаки надела двухцветный купальник и панамку. Актриса выполняла упражнения на свежем воздухе, не отказываясь от привычной интенсивности даже во время отдыха.
На опубликованных кадрах особенно привлекает внимание подкачанный пресс звезды. Эльза давно известна своей любовью к активному образу жизни и регулярно занимается силовыми тренировками, йогой и другими видами физической активности.
Спорт является важной частью жизни Патаки и ее семьи. Вместе с Крисом Хемсвортом актриса живет в Австралии, где супруги воспитывают троих детей — дочь Индию и сыновей-близнецов Сашу и Тристана.
При этом Эльза неоднократно подчеркивала, что тренировки для нее — это не только способ поддерживать фигуру. Физическая активность помогает актрисе чувствовать себя энергичной и сильной, а разнообразие занятий позволяет ей не терять интерес к спорту.
Ранее, напомним, мать семерых детей Хилария Болдуин показала свою трехминутную тренировку.