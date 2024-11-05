50-летняя Пенелопа Крус сверкнула фигурой в одном боди и сетчатых колготках

50-летняя испанская актриса, обладательница премии "Оскар" – Пенелопа Крус – стала главной звездой ноябрьского номера гонконгской редакции журнала Vogue. На обложке глянца она появилась в джинсовом комбинезоне, с пышной прической и в украшениях Chanel.

Во время этого фотосета испанка примеряла наряды только от Chanel, что и неудивительно, ведь она амбассадор бренда с 2018 года.

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Поклонникам особенно понравился образ актрисы, в котором она сочетала черное боди, колготки в сетку и крупное жемчужное колье с логотипом бренда. Фигура Пенелопы выглядит потрясающе.

instagram.com/voguehongkong

В интервью журналу Крус рассказала о двух своих будущих ролях в фильмах "Дни одиночества" и "Невеста".

"Я никогда не хочу играть одну и ту же роль снова и снова, и я не хочу играть кого-то, кто похож на меня. Как актеры, мы всегда хотим исследовать разный материал, и чем сложнее роль, тем мы счастливее", - отметила актриса.

Ранее, напомним, Пенелопа Крус блистала на светской церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Она была серебристом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, дополнив его босоножками оттенка металлик и клатчем. Для фото она позировала со своей коллегой Сальмой Хайек.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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