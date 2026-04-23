Шоу-бизнес
50-летняя Шарлиз Терон вышла свет в "голом" образе

Для мероприятия актриса выбрала любимый бренд одежды. Ее образ был на грани элегантности и провокации.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон посетила премьеру фильма «Верхушечный хищник», в котором исполнила главную роль. Событие состоялось в Нью-Йорке, а появилась на нем она с ног до головы в Dior.

Маскулинный образ Терон был представлен во время демонстрации мужской коллекции одежды на сезон осень-зима 2026. Лук состоял из оверсайз жакета и прямых классических брюк. Пикантности луку добавило то, что актриса решила надеть жакет на голое тело, а вместо украшения на шею выбрала белый шелковый воротник со складками и завязками.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Также актриса дополнила лук ярким макияжем с красной помадой и укладкой с легкими волнами, которые стилисты уложили ей назад.

Шарлиз Терон много лет сотрудничает с Dior и была лицом аромата J’Adore, пока ее не сменила Рианна. Однако даже сейчас она остается поклонницей марки и часто выбирает ее для своих появлений, в том числе светских.

Дата публикации
Количество просмотров
130
