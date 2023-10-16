50 оттенков серого: стильная Аманда Холден в новом аутфите пришла на работу

52-летняя британская ведущая попала под прицел фотографов, которые ежедневно ожидают ее около Global Studios в Лондоне.

Аманда приехала сегодня на эфир на радио Heart FM в трикотажном сером мини-платье, поверх которого надела серое пальто, а обута была в высокие кожаные сапоги-ботфорты на каблуках. В руках у Холден была сумка из кожи крокодила, в ушах - лаконичные серьги, а на лице - большие солнцезащитные очки. Звезда распустила волосы и сделала дневной макияж.

На эфиры Аманда всегда приезжает в стильных луках, ведь знает, что под офисом ее всегда встречают фотографы.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход в Лондоне Аманда Холден продемонстрировала осенний наряд, когда приехала на работу в белом свитере крупной вязки и с объемными рукавами от Lipsy London и в стильной обтягивающей кожаной юбкой также с высоким разрезом.

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