Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

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51-летняя актриса Ева Лонгория наслаждается отдыхом у океана и не забывает делиться с поклонниками пляжными моментами. Она опубликовала в Instagram новые фото, на которых продемонстрировала фигуру в эффектном купальнике.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Звезда позировала на фото в серо-зеленом бикини. Компанию ей на отдыхе составили подруги и сын — восьмилетний Сантьяго.

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Ева Лонгория с подругами / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с подругами / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

«Любовь всей моей жизни», — подписала Ева фото с сыном.

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Выглядит звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» потрясающе. Она не раз рассказывала, что поддерживать форму ей помогает регулярный спорт. В интервью Good Housekeeping актриса признавалась, что занимается с персональным тренером в пять утра шесть дней в неделю. Основу ее тренировок составляют силовые упражнения с тяжелыми весами, а также более легкие занятия для восстановления.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

При этом Лонгория с удовольствием говорит и о взрослении. Она признавалась, что переживала из-за своего 30-летия, но с радостью встретила 40 и 50 лет. По словам актрисы, с возрастом приходит мудрость, а также лучшее понимание того, на что действительно хочется тратить время.

Ранее, напомним, Ева Лонгория рассказала о своем секрете красоты.

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