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- Шоу-бизнес
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51-летняя Ева Лонгория в бикини позировала на пляже
Звезда показала в Сети серию фото с отдыха.
51-летняя актриса Ева Лонгория наслаждается отдыхом у океана и не забывает делиться с поклонниками пляжными моментами. Она опубликовала в Instagram новые фото, на которых продемонстрировала фигуру в эффектном купальнике.
Звезда позировала на фото в серо-зеленом бикини. Компанию ей на отдыхе составили подруги и сын — восьмилетний Сантьяго.
«Любовь всей моей жизни», — подписала Ева фото с сыном.
Выглядит звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» потрясающе. Она не раз рассказывала, что поддерживать форму ей помогает регулярный спорт. В интервью Good Housekeeping актриса признавалась, что занимается с персональным тренером в пять утра шесть дней в неделю. Основу ее тренировок составляют силовые упражнения с тяжелыми весами, а также более легкие занятия для восстановления.
При этом Лонгория с удовольствием говорит и о взрослении. Она признавалась, что переживала из-за своего 30-летия, но с радостью встретила 40 и 50 лет. По словам актрисы, с возрастом приходит мудрость, а также лучшее понимание того, на что действительно хочется тратить время.
Ранее, напомним, Ева Лонгория рассказала о своем секрете красоты.