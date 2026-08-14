51-летняя Ева Лонгория в мини-шортах сыграла в падел

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

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51-летняя актриса Ева Лонгория показала в Instagram, как проводит время в Марбелье. Звезда вышла на корт и сыграла в падел — один из своих любимых видов спорта.

«Моя любимое место», — подписала Лонгория видео с тренировки.

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Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Падел давно стал важной частью активного образа жизни звезды. Ранее Лонгория рассказывала, что во время пребывания в Марбелье в ее расписании обязательно находятся спорт, пляж, встречи с друзьями и, конечно же, падел.

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Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Интерес к этому виду спорта у актрисы настолько серьезный, что она вместе с предпринимателем Дани Омедесом владеет командой ElevenEleven, которая выступает в турнире Hexagon Cup. Лонгория также регулярно выходит на корт сама и даже тренировалась в академии Рафаэля Надаля на Майорке.

© Instagram Евы Лонгории

Отметим, актриса поддерживает форму и с помощью других тренировок. Ранее она рассказывала, что старается заниматься спортом шесть раз в неделю, причем предпочитает тренироваться рано утром. По ее словам, физическая активность для нее сегодня — это не только вопрос фигуры, но и способ сохранять хорошее настроение и ясность мыслей.

Ранее, напомним, Ева Лонгория сверкнула подкачанной фигурой в спортзале.

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