52-летняя американская актриса в кожаном кэтсьюте блеснула пышным бюстом

Знаменитости знают, как привлечь к себе внимание.
Актриса Ниа Лонг попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на светское мероприятие. Женщина выглядела соблазнительно.
На Лонг был черный кожаный кэтсьют без бретелек и с брюками клеш. Главный акцент в ее образе был на сексуальном пышном декольте.
Сверху Ниа надела белую полушубу. Аутфит она дополнила черными туфлями и черной сумочкой. Волосы актриса распустила и украсила уши белыми длинными серьгами.
Напомним, еще одна знаменитая красавица привлекла внимание фотографов своим сексуальным бюстом – американская модель Сара Роллинс. Девушка появилась на улице Лос-Анджелеса в кожанке с искусственным мехом, черном прозрачном топе и красном бюстгальтере.
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