52-летняя Хайди Клум сверкнула пышной грудью в красном купальнике
Супермодель снялась для глянца и показала результат.
52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — появилась на страницах theMAGAZINE Global. Она позировала в бассейне под дождем. На ней был красный купальник, который эффектно подчеркнул ее пышные формы.
Образ модели дополняли браслет, крупные серьги и алый «хищный» маникюр. Также Хайди позировала лежа на камне на берегу моря в белом бикини.
А на обложке журнала она появилась в компании своего мужа — музыканта Тома Каулитца, которому 1 сентября исполнилось 36 лет.
Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.
Ранее, напомним, Хайди Клум впервые за 16 лет посетила Венецианский кинофестиваль. На красную дорожку она вышла в роскошном пудровом платье от Intimissimi.
На мероприятие она прибыла со своей старшей дочерью Лени, которая была одета в черное платье с прозрачными вставками и роскошным декольте тоже от Intimissimi.