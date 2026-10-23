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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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52-летняя Хилари Суонк рассказала, как ей удалось скрывать вторую беременность: актриса работала до 17-й недели

Недавно актриса поделилась радостной новостью в Сети. Она ждет третьего ребенка.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хилари Суонк

Хилари Суонк / © Associated Press

52-летняя Хилари Суонк раскрыла, как ей удавалось сохранять в тайне вторую беременность. Обладательница двух премий «Оскар» призналась, что продолжала работать на съемочной площадке примерно до 17-й недели, но никто из коллег ничего не заподозрил.

В интервью для подкаста Question Everything актриса рассказала, что ей помогли сохранить секрет жители небольшого города, в котором она выросл, пишет Hello!. По словам Суонк, окружающие с уважением относятся к ее личной жизни и не стали распространять новость.

Хилари Суонк / © Getty Images

Хилари Суонк / © Getty Images

«Я живу в очень маленьком городе. Это город, в котором я выросла, и все там с таким уважением относятся к моей частной жизни, что новость не просочилась наружу», — поделилась актриса.

При этом Хилари не скрывалась дома и продолжала заниматься привычными делами. Она работала до 17-й недели беременности, и даже на съемочной площадке никто не заметил изменений. «Я довольно закрытый человек, и у меня не было особой причины что-то говорить», — объяснила звезда.

О том, что ждет третьего ребенка, Суонк объявила в Instagram. Она опубликовала забавное видео с мужем Филиппом Шнайдером и их трехлетними близнецами — дочерью Аей и сыном Омом. Семья танцевала в темноте со светящимися палочками, а на животе актрисы появился маленький светящийся силуэт малыша. В подписи Хилари намекнула, что ребенок родится в декабре.

Актриса также рассказала, что близнецы с нетерпением ждут появления младшего брата или сестры. По ее словам, дети постоянно спрашивают, не наступило ли уже время рождения малыша, и даже рассказывают о беременности мамы незнакомым людям.

Хилари Суонк во время первой беременности / © Associated Press

Хилари Суонк во время первой беременности / © Associated Press

Ранее Суонк высказывалась о критике, с которой сталкиваются женщины, решившие стать матерями в более зрелом возрасте. Она отметила, что общество часто осуждает женщин за позднее материнство, тогда как к мужчинам в подобных ситуациях относятся гораздо снисходительнее.

Ранее, напомним, Барбара Палвин появилась на показе Victoria’s Secret спустя шесть недель после рождения ребенка.

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