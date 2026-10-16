52-летняя Хилари Свонк впервые появилась на публике после новости о беременности

Хилари Свонк / © Getty Images

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52-летняя актриса Хилари Суонк впервые после объявления о своей беременности появилась на публике. Это будет её вторая беременность и третий ребёнок, ведь впервые она стала мамой в 48 лет, родив близнецов — мальчика и девочку.

Оскароносную звезду сфотографировали в Нью-Йорке, когда она направлялась на интервью в «Шоу Дрю Берримор». Хилари была необыкновенно счастлива и не скрывала живот, а наоборот подчеркнула его с помощью топа на тонких бретелях и джинсов для беременных с низкой посадкой. Образ актрисы дополнили яркий объёмный кардиган крупной вязки, красная сумка и тёмно-синие ботинки с заострёнными носками.

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Хилари Свонк / © Getty Images

В ходе интервью актриса высказалась о социальных предрассудках и критике, с которыми сталкиваются женщины, рожающие детей в зрелом возрасте.

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«Женщины сталкиваются с большим количеством критики из-за рождения детей в зрелом возрасте, а мужчины — нет. И это интересно», — сказала она в отрывке из предстоящего интервью с Дрю Берримор, которое выйдет в эфир 20 октября.

Хилари Свонк / © Getty Images

Берримор согласилась, что такие двойные стандарты вызывают удивление. Она отметила, что мужчины становятся отцами даже в 80 лет, и это не эвфемизм и не шутка. Ведущая также отметила, что Свонк родила детей после 40 лет и что люди не всегда доброжелательно реагировали на это.

Гилара же вспомнила случай, когда одна женщина сказала ей: «Как ты смеешь? Ты уже слишком старая. Тебя не будет рядом, когда твои дети вырастут». Свонк рассказала, что эта женщина считала своего отца самым любимым человеком в мире, но потеряла его, когда ей было чуть за 20. Актриса назвала этот опыт опустошающим. Вместо того чтобы обидеться на слова собеседницы, Хиллари попыталась понять её чувства.

«Я поняла её, ведь мой отец тоже умер, но он был одним из самых любимых мне людей на свете», — пояснила Свонк. «Я подумала: лучше уже родиться и иметь рядом этого человека, который был для тебя самым любимым, и пережить этот опыт, чем вообще никогда его не иметь», — добавила актриса.

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Напомним, что Свонк объявила о своей очередной беременности в Instagram в среду, 14 октября. В видео актриса, её муж и двое детей танцевали в темноте, надев на себя палочки-фонарики.

«Многие спрашивали, над каким проектом я буду работать дальше. Этот выйдет в декабре», — шутливо подписала она видео.

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