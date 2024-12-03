52-летняя София Вергара в купальнике засветила ягодицы

Звезда вместе с семьей отправилась на отдых к океану.
Недавно 52-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара рассталась со своим возлюбленным – врачом-ортопедом Джастином Салиманом. Возможно, чтобы отвлечься, она решила улететь на отдых на экзотические острова, а также для того, чтобы отметить там с семьей и друзьями День благодарения. Свой Instagram актриса просто засыпала публикациями и уже успела показать фото в купальнике.
На новых снимках в Сети София также позирует в купальниках, но уже делает акцент на своей фигуре.
На одном из фото она запечатлена в черном купальнике, а на другом – актриса загорает топлес на лежаке, демонстрируя ягодицы.
С собой на отдых Вергара взяла своих собак породы чихуахуа, у одной из которых был день рождения, и актриса сделала с ней праздничные фото с розовым тортом.
Ранее, напомним, София Вергара попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она была в кожаных штанах и топе-корсете, который эффектно подчеркнул ее пышную грудь.
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