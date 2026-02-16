- Дата публикации
53-летняя Гвинет Пэлтроу очаровала всех нежно-розовым образом от Prada
На престижном 41-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, который состоялся 13 февраля, актриса стала главной звездой красной дорожки.
53-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу вышла к фотографам в наряде от Модного бренда Prada нежно-пудрового оттенка. Актриса надела ансамбль, который состоял из короткой юбки и кроп-топа, поверх которого она надела прозрачный топ из органзы на тонких бретельках.
Также интересной деталью образа Пэлтроу стал длинный шлейф юбки — прямая длинная полоска ткани, которая добавляла минималистичному образу интересности. Каблуки Christian Louboutin того же оттенка розового дополняли общий образ Гвинет, а волосы она собрала в высокий хвост, что подчеркивало ее изысканность. Завершили лук украшения от Hearts On Fire.
На мероприятие Пэлтроу пришла, чтобы поддержать свою подругу Кейт Хадсон, которая получила награду на церемонии. Женщины давно дружат, а их дети ходили вместе в школу.
В этот раз светский вечер включал ретроспективу более чем двадцатилетней карьеры Кейт, с особым акцентом на ее роли в фильме «Песня любви», где она играет вместе с Хью Джекманом и за который номинирована в этом году на «Оскар».