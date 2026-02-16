53-летняя Гвинет Пэлтроу очаровала всех нежно-розовым образом от Prada

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Реклама

53-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу вышла к фотографам в наряде от Модного бренда Prada нежно-пудрового оттенка. Актриса надела ансамбль, который состоял из короткой юбки и кроп-топа, поверх которого она надела прозрачный топ из органзы на тонких бретельках.

Также интересной деталью образа Пэлтроу стал длинный шлейф юбки — прямая длинная полоска ткани, которая добавляла минималистичному образу интересности. Каблуки Christian Louboutin того же оттенка розового дополняли общий образ Гвинет, а волосы она собрала в высокий хвост, что подчеркивало ее изысканность. Завершили лук украшения от Hearts On Fire.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

На мероприятие Пэлтроу пришла, чтобы поддержать свою подругу Кейт Хадсон, которая получила награду на церемонии. Женщины давно дружат, а их дети ходили вместе в школу.

Реклама

В этот раз светский вечер включал ретроспективу более чем двадцатилетней карьеры Кейт, с особым акцентом на ее роли в фильме «Песня любви», где она играет вместе с Хью Джекманом и за который номинирована в этом году на «Оскар».

Кейт Гадсон / © Getty Images