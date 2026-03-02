53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла на красную дорожку в изысканном черном платье с декольте

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Реклама

Гвинет Пэлтроу выглядела сногсшибательно на церемонии вручения премии Annual Actor Awards, ранее известной как SAG Awards. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе и традиционно сопровождалось красной дорожкой.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Актриса вышла в свет в изысканном черном платье от Givenchy, изготовленном из кружева. Наряд Гвинет был украшен блестками, имел прозрачные части, в частности лиф, а также очень глубокое V-образное декольте, которое акцентировало на себе все внимание.

Наряд был длины миди, поэтому ноги актрисы и ее красивые вечерние босоножки были прекрасно видны. Также талию платья украшал и подчеркивал тонкий пояс, а юбка была многослойной и объемной.

Реклама

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

И хотя в тот вечер Гвинет не была номинирована ни на одну награду, ее ансамбль однозначно стал одним из лучших. Однако это не первый случай, когда звезда привлекает внимание луком, ведь на 41-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре она вышла на публику в коротком наряде от Prada.