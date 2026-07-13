53-летняя модель Ева Герцигова вышла замуж за отца своих троих детей после 25 лет отношений

Ева Герцигова / © Getty Images

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Чешская супермодель Ева Герцигова вышла замуж за своего давнего партнера Грегорио Марсия после более чем двух десятилетий отношений, и церемония, состоявшаяся в Италии, привлекла большое внимание.

53-летняя модель сияла в этот особенный день в романтичном белом платье от Lanvin, в котором сочетались элегантность и стиль бохо. Платье-кейп имело глубокий вырез с завязками и многослойную плиссированную юбку.

Ева Герцигова и Грегорио Марсия / © Getty Images

Она собрала волосы в простую высокую прическу, которую также украсила цветами, а едва заметный макияж подчеркивал её естественную красоту. Образ невесты дополняли босоножки с бантиками.

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Ее муж, итальянский бизнесмен, выбрал классический темный костюм в сочетании с белой рубашкой и светло--серой галстуком с принтом, а также незаметными модными аксессуарами, такими как белый цветок на лацкане и золотые часы.

Ева Герцигова и Грегорио Марсия / © Getty Images

Свадьба началась с церемонии в церкви Сан-Вито, а затем состоялась гражданская церемония, сообщает журнал Hello. Празднование продолжилось уютным ужином в ресторане Del Cambio. В этот особенный день к паре присоединились их трое сыновей — Джордж, Филипп и Эдвард, а также близкий круг семьи и друзей.

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