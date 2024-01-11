53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою гибкость на занятиях по йоге

Модель находится в отличной физической форме.
53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл посетила спортивную студию FitnGlam только для женщин, которая находится в Дубае. Там она сходила на занятия по йоге, а фото показала в своем Instagram.
(листайте фото вправо)
Для занятий спортом модель надела спортивный комплект, состоящий из топа и юбки-шортов. Наоми в отличной физической форме и очень гибкая, ведь с легкостью выполнила Сарвангасану – стойку на лопатках.
"Мое счастливое место. Только женщины", - написала Кэмпбелл под фото.
Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл блистала на красной дорожке в Саудовской Аравии. Она надела роскошное бордовое платье от малазийского бренда Rizman Ruzaini.
Читайте также:
- Все тело в шипах: Наоми Кэмпбелл полностью разделась для Alexander Wang
- Опять на подиуме: супермодели 90-х закрыли модное шоу в Лондоне в роскошных образах
- В "голом" платье со стразами: Наоми Кэмпбелл продефилировала на модном показе в Нью-Йорке