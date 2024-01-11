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53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою гибкость на занятиях по йоге

53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою гибкость на занятиях по йоге

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Модель находится в отличной физической форме.

53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл посетила спортивную студию FitnGlam только для женщин, которая находится в Дубае. Там она сходила на занятия по йоге, а фото показала в своем Instagram.

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Для занятий спортом модель надела спортивный комплект, состоящий из топа и юбки-шортов. Наоми в отличной физической форме и очень гибкая, ведь с легкостью выполнила Сарвангасану – стойку на лопатках.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

"Мое счастливое место. Только женщины", - написала Кэмпбелл под фото.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл блистала на красной дорожке в Саудовской Аравии. Она надела роскошное бордовое платье от малазийского бренда Rizman Ruzaini.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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